Suudi Arabistan'dan İmran Han açıklaması

İİT, yazılı açıklamasında, Pakistan'da dün İmran Han'ın konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

İİT'nin şiddet, radikalizm ve terörün her türlüsüne karşı değişmez tutumunun hatırlatıldığı açıklamada, Han'a yönelik saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada ayrıca İİT'nin, güven ve istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı Pakistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Han'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Pakistan halkının yanında yer aldığı, ayrıca şiddet ve teröre karşı her türlü çabayı desteklediği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Katar, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik suikast girişimini şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verdi.

Han'a acil şifa dilenen açıklamada, olayın Pakistan makamlarınca takip edilmesi ve yeni şiddet olaylarına sebep olmaması uyarısında bulunuldu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Han'ın konvoyunu hedef alan saldırı kınandı.

Kuveyt'in şiddet ve teröre karşı değişmez tutumuna işaret edilen açıklamada, Pakistan'ın güven ve istikrarını korumak üzere atacağı her adımın destekçisi olunduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da eski Başbakan Han'a yönelik suikast girişimini yazılı açıklamayla kınadı.

Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı verilen açıklamada, Mısır'ın şiddet ve teröre karşı Pakistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İmran Han'ı hedef alan saldırıyı bir "terör eylemi" olarak nitelendirerek kınadı.

Pakistan'la dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, Bahreyn'in Pakistan devletinin güven ve istikrarını korumak üzere atacağı her adımın destekçisi olduğu ifade edildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı da Han'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadı ve Pakistan'la dayanışma mesajı yayımladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ise eski Pakistan Başbakanı Han'a yönelik saldırı "fitne girişimi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Pakistan'ın tüm siyasi parti ve kanaat önderlerine ulusal çıkarlar üzerinde birlik olmaları çağrısı yapıldı.

"Pakistan'a karşı komplonun boyutunu hafife alınmaması" uyarısına yer verilen açıklamada, Han'a acil şifa, Pakistan'a da daha fazla istikrar ve kalkınma dileklerinde bulunuldu.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Pencap eyaletine bağlı Vezirabad şehrinde, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.