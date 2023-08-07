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Dünya Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye hamlesi!
Dünya

Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-08-07 16:59:00 -
Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye hamlesi!

Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suudi Arabistan'ın yardımları devam ediyor. Arap ülkesi 19'uncu yardım uçağını Türkiye'ye gönderdi.

Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.

Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye cumartesi günü göndermişti.

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Yorumlar

Alï

Osmanlı atamız,şu yolundan Konya Eregli Bulgurluk köyünden kalkan bulgurları Kabe'nin eyrafindaki fakir halkı doyurmak için iletiyordu. O kadar da olsun. Kureden çin çıkmadı. Müslümana sarilacaksın elbette. Türkiye yükselen bir guç.

sdk

ALLAH teala razi olsun
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