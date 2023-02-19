Suudi Arabistan'dan hamle: İşe yaramadı, diyalog kurulması gerekiyor! Fikir birliği kararı aldılar!

Prens Faysal bin Farhan Al Saud, Münih'te düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı açıklamada "Sadece Körfez İşbirliği Konseyi içinde değil, Arap dünyasında da statükonun uygulanabilir olmadığı konusunda bir fikir birliğinin geliştiğini göreceksiniz" dedi.

Bakan, siyasi bir çözüm için "maksimalist hedeflere" doğru bir yol olmadan, komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler ve özellikle Suriye ve Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından sivillerin çektiği acıları ele almak için başka bir yaklaşımın formüle edilmekte olduğunu belirtti.

euronews'in haberine göre: Suudi bakan böyle bir yaklaşım dolayısıyla en azından mültecilerin geri dönüşü gibi bazı insani hedefleri gerçekleştirecek şekilde Şam hükümetiyle bir diyalogdan geçilmesi gerekeceğine işaret etti.

Öte yandan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan Arap ülkeleri, depremzedelere yönelik yardım kampanyalarını sürdürüyor. Deprem bölgelerine ilk günden itibaren arama kurtarma ekiplerini gönderen ülkeler, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra başlattıkları kampanyalarla da depremzedelere destek veriyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12'inci uçağın Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzeme, gıda ve uyku tulumu gibi 75 ton yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtilmişti.

Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.