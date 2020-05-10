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Sağlık

Suudi Arabistan’dan gelen 169 kişi karantinadan çıktı

Iğdır’da 14 gün kaldıkları yurttan ayrılan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:11:23 -
Suudi Arabistan’dan gelen 169 kişi karantinadan çıktı

Iğdır’da 14 gün kaldıkları yurttan ayrılan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.


Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan’dan getirilip, Iğdır’da yurda yerleştirilen 169 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı. Suudi Arabistan’da yaşayan Türk vatandaşları, korona virüs salgını nedeniyle 26 Nisan’da uçakla Türkiye’ye getirildi.



“Iğdır’da karantinada kaldılar”


169 Türk vatandaşı, Iğdır Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve korona virüs testleri negatif çıkan vatandaşlara müzik eşliğinde gül verildi. Yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki memleketlerine gönderildi.


Yurtta kaldıkları süre içinde çok memnun olduklarını ifade eden Hikmet Acar isimli vatandaş, “Karantina sürecimiz çok güzel geçti. Özellikle görevlilerden çok memnunuz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı. Herkese çok teşekkürler” dedi.

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