Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! Kaldıracaklar

Türkiye, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden canlandırmak için adımları attı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan Cemal Kaşıkçı davasının devrinin ardından, iki tarafın tekrar yakınlaşması bekleniyor.

Financial Times’ta yer alan habere göre, Türk ihracatçılar uzun süredir Suudi Arabistan’ın Türkiye'ye karşı uyguladığı gayrı resmi ambargoyu hafiflettiğini açıkladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi nedeniyle 26 sanığın yargılandığı davada karar alındı. Davayı görüşen mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın da yeşil ışık yakmasıyla davanın durdurulmasına, dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İbrahim Kalın, duruşmadan önce Financial Times'a verdiği röportajda, Ankara'nın "Suudi Arabistan ile yeni bir sayfa açmak istediğini” söylemiş, “Kaşıkçı davası nedeniyle sorunlarımız oldu. Ancak üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kararla birlikte gıyabında yargılanan şüpheliler için Türkiye'de çıkarılan tutuklama emirleri ve dünya çapında tutuklanmalarını isteyen Interpol kırmızı bültenleri de kaldırıldı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan davanın bu şekilde sonuçlanmasının ardından, 2 tarafın tekrar yakınlaşması bekleniyor.

Ambargoyu gevşetiyor

Cemal Kaşıkçı cinayetinin akabinde Türk yetkili makamları davayı titizlikle incelemiş, süreç yargıya taşınmış, öte yandan Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Suudi Arabistan’ın resmi olmayan bir ambargo uygulamasıyla 2020 sonbaharından itibaren Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta belirgin düşüşler olmuştu.

Dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesi kararıyla birlikte, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gelen ürünlere uyguladığı gayrı resmi ambargonun gevşetildiği öğrenildi.

Müzakerelere yakın bir kaynak, iki ülkenin son aylarda yumuşama için çalıştığını, Türkiye’nin en büyük talebinin fiili engellemenin kaldırılması olduğunu söylemişti. Suudi Arabistan tarafının en büyük talebi ise Türkiye’nin Kaşıkçı soruşturmasını kapatmasıydı.

İhracatı tekrar artış eğiliminde

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne göre Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olan ihracatı Mart 2021’de 18,9 milyon dolarken, Mart 2022’de bu rakam 59 milyon dolara ulaştı. Yine de bu rakamlar, Mart 2020’deki 349 milyon dolarlık seviyenin oldukça altında.

İstanbul Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Türk tekstil üreticilerinin son aylarda Suudi Arabistan’a ihracat kolaylığında “kademeli bir iyileşme” gözlemlediğini söyledi.

Türk Lojistik Sektörü temsilcisi Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) başkanı Emre Eldener ise ilişkilerin normale döndüğünü ve ihracat hacimlerinin önümüzdeki dönemde artmasının beklendiğini açıkladı.