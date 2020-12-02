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Dünya Suudi Arabistan'dan flaş İsrail hamlesi!
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş İsrail hamlesi!

Normalleşme sürecine giren Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seferlerinde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:55:00 - 2020-12-02 11:11:42
Suudi Arabistan'dan flaş İsrail hamlesi!

Suudi Arabistan ile İsrail arasında geçtiğimiz günlerde yapıldığı iddia edilen gizli görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşandı. İsrail'in I24news kanalında yer alan habere göre, Tel Aviv yönetiminin, Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarına hava sahasını kullanmasına izin vermesi için Washington'dan girişimde bulunmasını istediği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in devreye girdiği ve Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının BAE seferlerinde hava sahasını kullanmasına izin verdiği ifade edildi.

Rota yarıdan fazla kısaldı

İsrailli firmaların bu aydan itibaren başlayacakları BAE uçuşlarındaki rotası yarıdan fazla kısalmış oldu. Söz konusu iznin sadece BAE için geçerli olduğu ve İsrailli firmaların diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.

İlk izin 31 ağustos'ta verilmişti

İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'den bir heyet 31 Ağustos'ta Abu Dabi'ye gitmişti. Kushner'in öncülük ettiği bazı ABD'li yetkiler İsrail heyetiyle birlikte aynı uçakla Tel Aviv'den Abu Dabi'ye hareket etmiş, söz konusu uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye ulaşmıştı.

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