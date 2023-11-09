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Gündem Suudi Arabistan'dan Filistin çağrısı
Gündem

Suudi Arabistan'dan Filistin çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 15:55:00 -
Suudi Arabistan'dan Filistin çağrısı

Suudi Arabistan'dan "Gazze'de gerilimi derhal durdurma ve ablukayı kaldırma" çağrısı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde gerilimin derhal durdurulması ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, başkent Riyad'da İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile bir araya geldi.

İkili ilişkileri çeşitli alanlardaki işbirliğiyle geliştirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeler ve bununla ilgili uluslararası çabalar konuşuldu.

Bin Ferhan, sivillerin hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediklerinin altını çizerek, askeri gerilimin derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

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