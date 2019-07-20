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Suudi Arabistan'dan dikkat çeken zamanlama! İran tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan'ın, yaklaşık 3 aydır Cidde Limanı'nda 26 kişilik mürettebatıyla alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktığı bildirildi. Tankerin, dün İran tarafından İngiliz gemisinin alıkonulmasının hemen ardından serbest bırakılması dikkat çekti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:31
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken zamanlama! İran tankerini serbest bıraktı

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in, ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, 30 Nisan'dan bu yana Cidde Limanı'nda alıkoyduğu İran bandıralı "Happiness 1" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.

Tanker İran'a doğru yola çıktı

Haberde, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait tankerin mürettebatıyla birlikte İran'a doğru denize açıldığı ifade edildi.

Motoru arızalandığı için Cidde Limanı'na çekilmişti

Söz konusu tanker, 30 Nisan'da Kızıldeniz'de, Süveyş Kanalı'na doğru hareket halindeyken motoru arızalanmış ve onarılması için Suudi Arabistan tarafından Cidde Limanı'na çekilmişti. İran, Suudi Arabistan'a tankerin bakım masrafları için 10 milyon dolar ödemişti.

İran 1 tankeri serbest bıraktı!

Serbest bırakılması için İran'dan 200 bin dolar talep edildi

Suudi Arabistan'ın tankerin serbest bırakılması için İran'dan günlük 200 bin dolar talep ettiği ancak Tahran'ın bu meblağı ödemeyi reddettiğine ilişkin bilgiler İran medyasına yansımıştı.

Zamanlama dikkat çekti

Yaklaşık 3 aydır Suudi Arabistan tarafından alıkonulan tankerin, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından serbest bırakılması dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:31
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