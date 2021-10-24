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Dünya Suudi Arabistan’dan beklenmedik çıkış! ‘İran’a karşı daha sert olun’
Dünya

Suudi Arabistan’dan beklenmedik çıkış! ‘İran’a karşı daha sert olun’

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıma konusunda ABD'ye şart koştuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:53:00 -
Suudi Arabistan’dan beklenmedik çıkış! ‘İran’a karşı daha sert olun’

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo the Telegraph'a verdiği röportajda Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerine değindi.

Pompeo kendi döneminde Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımak için ABD'nin İran'a karşı daha sert bir tavır takınmasını şart koştuğunu belirtti.

Bu konuda Suudi Arabistan'a hak verdiğini ifade eden Pompeo, "Bu ülkeler İran'ın meydan okumalarına karşılık ABD'nin daha güçlü bir liderlik göstermesini talep ediyorlar." dedi ve bunun gerçekleşmesi durumunda İsrail'i tanıyan Arap rejimlerinin sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Pompeo'nun dışişleri bakanlığı döneminde Arap rejimlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail'i tanımış, böylece İsrail'i daha önceden tanıyan Mısır ve Ürdün'le beraber İsrail'i tanıyan Arap rejimi sayısı altıya yükselmişti.

Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanımada ABD'ye önce Irak'ın İsrail'i tanıması şartını da öne sürdüğü iddia ediliyor.

Arap rejimlerinin İsrail'i tanıması ABD'nin hükümetler üstü dış politika hedefleri arasında yer alsa da bu konunun Biden yönetimince Trump yönetiminde olduğu kadar önemsenmediği belirtiliyor.

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