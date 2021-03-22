  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi
Dünya

Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi

Yemen'de Husilerin Saudi Aramco şirketine ait petrol rafinerilerini vurmasının ardından Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:23:00 -
Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi

Yemen'de başkent Sana dahil ülkenin büyük bir bölümünü kontrol eden Husilerin, Saudi Aramco şirketine ait petrol rafinerilerini bombalamasının ardından Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi geldi.

Suudi Arabistan tarafından bugün yapılan açıklamada, Yemen'deki Husi isyancılarına ülkede yıllardır süren savaşta ateşkes önerdiği ve başkentteki havalimanının yeniden açılmasına izin verilmesi planı yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristler, AK Partililerin araçlarını yaktı!
Siyaset

Teröristler, AK Partililerin araçlarını yaktı!

Terör örgütü PKK'nın bağlı olduğu HBDH, Ağrı'da AK Partililere ait araçları ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Saldırının ardından kan..
PKK korkudan köstebek yuvasına çevirdi! Koca şehir çökebilir
Gündem

PKK korkudan köstebek yuvasına çevirdi! Koca şehir çökebilir

Mehmetçik'in İdlib’in güneyindeki gözlem noktalarını Suriye’nin kuzey bölgelerine taşıması terör örgütü PKK/YPG’yi panikletti. Örgüt, operas..
Doğu Akdeniz krizinde flaş karar! Türkiye ve Yunanistan anlaşmaya vardı
Gündem

Doğu Akdeniz krizinde flaş karar! Türkiye ve Yunanistan anlaşmaya vardı

Türkiye ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için 2016 yılında sonlandırılan istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmıştı. 61. turu İs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay