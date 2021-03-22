Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi
Yemen'de Husilerin Saudi Aramco şirketine ait petrol rafinerilerini vurmasının ardından Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi yapıldı.
Yemen'de başkent Sana dahil ülkenin büyük bir bölümünü kontrol eden Husilerin, Saudi Aramco şirketine ait petrol rafinerilerini bombalamasının ardından Suudi Arabistan'dan ateşkes teklifi geldi.
Suudi Arabistan tarafından bugün yapılan açıklamada, Yemen'deki Husi isyancılarına ülkede yıllardır süren savaşta ateşkes önerdiği ve başkentteki havalimanının yeniden açılmasına izin verilmesi planı yer aldı.