  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi
Ekonomi

Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, G20 Zirvesi 16'ncı dönem başkanlığını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye devretti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:52:21 -
Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-29) salgınının ana gündem maddesini oluşturduğu, sanal ortamdaki zirvenin kapanış bildirisinde Kovid-19 sonrası ülkelerin ekonomilerini yeniden canlandırmak için çalışılacağı vurgulandı.

Bildiriye göre, zirvede, gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede destekleneceği belirtilirken, kredi borcu ödemelerinin haziran ayına kadar 6 ay daha uzatılması kararlaştırıldı. Bildiride, 46 ülkenin, kredi borcu erteleme kararından yararlanmak için başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Zirvenin kapanışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, salgın bakımından en fazla risk altında bulunan ülkelerin borç yükünü hafifletmek için 14 milyar dolar tahsis edildiğini kaydetti.

Bin Selman, Kalkınma Bankaları, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yardım için 300 milyar dolar tahsis edildiğini dile getirdi.

Veliaht Prens Bin Selman ayrıca, liderlerin, herkesin Kovid-19 aşısına adil ve uygun fiyatla ulaşabilmesi için hiçbir çabayı esirgememe konusunda uzlaştıklarına işaret etti.

Bin Selman, G20 Zirvesi'nin, biri sanal olmak üzere yılda 2 defa düzenlenmesi teklifinde bulundu.

- G20 16'ncı dönem başkanlığı İtalya'ya devredildi

Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, G20 Zirvesi 16'ncı dönem başkanlığını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye devretti.

Dönem başkanlığını devralan Conte, Suudi Arabistan'a teşekkür ederek, ev sahipliğini yapacakları 16'ncı G20 zirvesinin hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışacaklarını söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
Ermenistan'ın
Dünya

Ermenistan'ın "işkence" yalanı elinde patladı! Görüntülerdeki adam bakın kim çıktı

Ermenistan'ın, "Azerbaycanlılar, yaşlı Ermeni adama işkence ediyor" diyerek kara propaganda yapmaya çalıştığı adamın, Hocalı'da onlarca sivi..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay