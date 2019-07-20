Suudi Arabistan'da yeni açılım: Namaz vakti AVM'ler kapatılmayacak

'Ilımlı İslam' projesini hayata geçirmeye çalışan ABD kuklası Prens Selman ile yeni bir vizyon oluşturma içinde olan Suudi Arabistan'da AVM'ler ve ticaret merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin değişim yapılıyor.

Bakanlık düzeyinde yapılan değişimde, daha önce ezan saatlerinde kapatılması zorunlu olan dükkanların, artık 24 saat boyunca açık tutulması amaçlanıyor.

Namaz vakitlerinde kapatılmayacak

Suudi Arabistan'da ezan vaktinde kafelerden, marketlere, benzin istasyonlarından restoranlara her yer her kapatılıyor. Bakanlıktan yapılan yapılan eni düzenleme ile artık ezan vakitleri ile birlikte ticarethaneler 24 saat boyunca açık tutulacak.

Burada amacın satış ve gelirlerin artırılması olduğu belirtilirken, İslami bir gelenek ile nesilden nesile yürütülen bu yasa, ticaret kurumlarının ezan vakitlerinde kapatılmasını ve satış yapılmamasını sağlıyordu.