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Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi öldü

Ülkede 1257 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:46:08 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 199'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1257 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 199'a, vaka sayısı da 289 bin 947'ye çıktı.

Ülke genelinde 253 bin 478 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

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