Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 712'ye yükseldi.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 455 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 712'ye, vaka sayısı da 333 bin 648'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 841 artarak 317 bin 846 oldu.

