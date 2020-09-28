  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:13:08 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 712'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 29 kişi yaşamını yitirdi ve 455 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 712'ye, vaka sayısı da 333 bin 648'e çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 841 artarak 317 bin 846 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı