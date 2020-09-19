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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:17:11 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 458'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 28 kişi daha yaşamını yitirdi ve 551 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 458'e, vaka sayısı da 329 bin 271'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1078 artarak 309 bin 430'a ulaştı.

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