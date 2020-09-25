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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:03:55 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 4 bin 625'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi ve 472 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 625'e, vaka sayısı da 332 bin 329'a çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 843 artarak 315 bin 636 oldu.

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