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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 23 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 23 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:50:54 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 23 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 23 artarak 4 bin 898'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 23 kişi yaşamını yitirdi ve 379 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 898'e, vaka sayısı da 336 bin 766'ya çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 570 artarak 322 bin 55 oldu.

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