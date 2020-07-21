  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:59:39 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 34 artarak 2 bin 557'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 476 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 557'ye, vaka sayısının da 255 bin 825'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 207 bin 259 olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı