Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun gelişinin ardından Al Nassr şanssızlığı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın lig maçına elektrik engeli. Al Ta'i maçı stadyumun elektriklerindeki hasar nedeniyle 24 saat ertelendi.

Cristiano Ronaldo, kariyerinin son büyük imzasını atarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına 2.5 yıllık imza attı. 27 yaşındaki oyuncunun yılık 225 milyon Euro kazanacağı bildirildi.

Kulüp tarafından tarafrtarın önüne çıkarılan Ronaldo, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana çıktı. Manchester United döneminde Everton'la oynanan maç sonrası bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç oynayamayacak Ronaldo'yu taraftar bir süre daha yeşil sahada göremeyecek.

Ancak Al Nassr, Ronaldo'nun gelişinin ardından ilginç bir kazaya uğradı. Al Ta'i ile oynanacak maç, yoğun yağmurun kulüp elektrik sistemine verdiği zarar nedeniyle 24 saat ertelendi. Maç bugün oynanacaktı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

NTV Spor'a göre; Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.