  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar TB2'ye "oyuncak uçak" diyen Merdan Yanardağ'dan "Kızılelma" için akılalmaz sözler

İngiltere'den Türkiye'ye inanılmaz talep! Tarih verildi

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu.

‘Emekli maaşı asgari ücret kadar olsun' diyenlere kapak

Yunan basınından olay benzetme: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı

Zurnanın son deliği de konuştu! O da İmamoğlu’na sahip çıktı Alman bakan İmamoğlu için ne dedi?

Dünya devi TOGG'a rakip olmak için Türkiye'ye geliyor

'Türk inşaat ve ihalelerinde 2023'te dev projeler planlıyoruz'! Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim! 3 gün sürecek: Ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı...

Almanlar 'Petrol yok' deyip kapatmıştı! O kuyu şimdi ne durumda?
Spor Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun gelişinin ardından Al Nassr şanssızlığı!
Spor

Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun gelişinin ardından Al Nassr şanssızlığı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın lig maçına elektrik engeli. Al Ta'i maçı stadyumun elektriklerindeki hasar nedeniyle 24 saat ertelendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:53:00 - 2023-01-05 16:54:14
Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun gelişinin ardından Al Nassr şanssızlığı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın lig maçına elektrik engeli. Al Ta'i maçı stadyumun elektriklerindeki hasar nedeniyle 24 saat ertelendi.

Cristiano Ronaldo, kariyerinin son büyük imzasını atarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına 2.5 yıllık imza attı. 27 yaşındaki oyuncunun yılık 225 milyon Euro kazanacağı bildirildi.

Kulüp tarafından tarafrtarın önüne çıkarılan Ronaldo, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanıştı ve antrenmana çıktı. Manchester United döneminde Everton'la oynanan maç sonrası bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç oynayamayacak Ronaldo'yu taraftar bir süre daha yeşil sahada göremeyecek.

Ancak Al Nassr, Ronaldo'nun gelişinin ardından ilginç bir kazaya uğradı. Al Ta'i ile oynanacak maç, yoğun yağmurun kulüp elektrik sistemine verdiği zarar nedeniyle 24 saat ertelendi. Maç bugün oynanacaktı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

NTV Spor'a göre; Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı
Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı

Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı çaresiz kalan Rusya, Çin'den drone ve İran'dan insansız hava araçları satın almı..
Akaryakıt fiyatları uçtu! Araç sahipleri çözümü buldu, apar topar geçtiler
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları uçtu! Araç sahipleri çözümü buldu, apar topar geçtiler

Akaryakıt fiyatlarındaki artış bir türlü durdurulamazken araç sahipleri çözümü buldu. Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, son 1 yılda L..
Bayraktar TB2'ye
Gündem

Bayraktar TB2'ye "oyuncak uçak" diyen Merdan Yanardağ'dan "Kızılelma" için akılalmaz sözler

Daha önce dünyanın hayranlıkla izlediği "Bayraktar TB2 SİHA"ya "oyuncak uçak" diyen TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ cehaletini bir kez daha ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23