Suudi Arabistan'da N'Koudou ve Mensah rüzgarı esiyor!
Beşiktaş'ın iki eski oyuncusu Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah, Suudi Arabistan'da adeta rüzgar gibi esiyor. Damak'ta forma giyen N'Koudou 11 gol atarken, Al Taee'de oynayan Mensah ise 9 gol kaydetti.
Beşiktaş kariyerleri beklentilerin tam aksine parlak geçmeyen Kevin N'Koudou ile Bernard Mensah, Suudi Arabistan Ligi'nde kendine geldi… Geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen kanat oyuncusu N'Koudou, yeni takımı Damak'ta 14 lig müsabakasında 11 gol atarken, 4 de asistle şov yaptı.
2020- 21'de Kara Kartal'la şampiyonluk yaşayan orta saha Mensah ise, Al Taee ile 13 mücadelede 9 gol, 1 asist kaydetti. İki eski Beşiktaşlı, Suudi Arabistan Ligi'nde Kasım ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
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