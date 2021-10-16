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Dünya Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor
Dünya

Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor

Suudi Arabistan, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin 17 Ekim’den itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 09:28:00 - 2021-10-16 09:28:45
Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor

Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımlar devam ediyor. Söz konusu adımların bir parçası olarak, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verileceği duyuruldu. Suudi Arabistan medyasının İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde ayrıca, önümüzdeki pazar gününden itibaren 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin hafifletileceği belirtilerek, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılacağı ifade edildi. Halka açık yerler, toplu ulaşım, restoranlar, sinemalar ve benzeri diğer alanlarda kapasite sınırlamasının kaldırılması yönünde karar alındığı belirtildi. Sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde etkinliklerin yapılabileceği ve bu tür etkinliklere katılım için 2 doz aşı yaptırılması şartının getirileceği kaydedildi. Salgının gelişimine bağlı olarak kuralların değişebileceği de aktarıldı.

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