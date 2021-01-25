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Ekonomi Suudi Arabistan'da Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alındı
Ekonomi

Suudi Arabistan'da Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alındı

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi'nin Kral Selman tarafından görevden alındığı yerine ise Fehd el-Mubarek'i atadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 00:31:00 -
Suudi Arabistan'da Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alındı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bir dizi kararname yayımladı.

Kral Selman, kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Halifi'yi görevden alarak, yerine Mubarek'i atadı.

Kararnameyle ayrıca, İskan Bakanlığı ile Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı birleştirilerek, bakanlığın ismi "Belediye ve Köy İşleri ve İskan Bakanlığı" olarak değiştirildi, Macid bin Abdullah el-Hakil buraya bakan olarak atandı.

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