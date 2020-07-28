Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 29 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak 2 bin 789'a yükseldi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında ülke genelinde 29 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1897 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 789'a, vaka sayısı da 270 bin 831'e çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 225 bin 624'e ulaştı.

Ülkede kaydedilen yeni vaka sayısının, 1975 kişinin enfekte olduğu 3 Haziran'dan bu yana en düşük düzeye gerilediği ifade edildi.



