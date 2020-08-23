  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:29:07 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 3 bin 649'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1109 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 649'a, vaka sayısının 307 bin 479'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 280 bin 143 olarak açıkladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!
Gündem

Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!

Dünyanın en büyük bankalarından birinde ‘gözlerimizi yaşartacak’ bir açıklama geldi. Batı dünyasından, Türkiye için hiçbir olumlu söylem gel..
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir
Dünya

ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusundaki endişelerini bir ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı