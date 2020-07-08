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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:15:40 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 2059'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 36 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 2059'a, vaka sayısının da 220 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 158 bin 50'ye ulaştığı bilgisi verildi.

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