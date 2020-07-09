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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 41 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:45:13 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 41 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 2 bin 100'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 'dan son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 183 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 100'e, vaka sayısının da 223 bin 327'ye çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 161 bin 96 olduğu kaydedildi.

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