Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 41 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 2 bin 100'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 'dan son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 183 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 100'e, vaka sayısının da 223 bin 327'ye çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 161 bin 96 olduğu kaydedildi.