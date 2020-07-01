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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:22:33 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 1698'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 402 yeni vaka tespit edildiği, 1994 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1698'e, vaka sayısının 194 bin 225'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 132 bin 760'a ulaştığı bilgisini verdi.

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