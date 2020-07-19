Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 39 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 39 artarak 2 bin 486'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 486'ya, vaka sayısının ise 250 bin 920'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 197 bin 735 olduğunu bildirdi.