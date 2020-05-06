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Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 209'a çıktı

Bahreyn ve Libya'da da vaka sayılarında artış yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:56:31 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 209'a çıktı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a yükseldi. Bahreyn ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son olarak 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 209'a çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 1687 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 31 bin 938 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar 6 bin 783 hastanın da sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının 122 artarak 3 bin 842'ye çıktığını, 1860 kişinin ise hastalığı atlattığını açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 64'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 23 olarak açıklanmıştı.


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