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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 1428'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:05:00 -
Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 372 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1428'e, vaka sayısının da 170 bin 639'a yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, 5 bin 85 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 117 bin 882 olduğu bilgisini paylaştı.

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