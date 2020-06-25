Suudi Arabistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 372 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1428'e, vaka sayısının da 170 bin 639'a yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, 5 bin 85 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 117 bin 882 olduğu bilgisini paylaştı.