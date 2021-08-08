Suudi Arabistan'da korkutan yangın

Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde Duba Yolu üzerinde bir benzin istasyonunda büyük yangın çıktı. Yangının bir tankerin istasyonda akaryakıt boşaltırken çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının kaydedilmediği belirtildi. Yangına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.