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Suudi Arabistan'da fırtınanın adı 'Gomis'

Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, yeni takımıyla ilk golünü attı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:57
Suudi Arabistan'da fırtınanın adı 'Gomis'

Galatasaray'dan transfer olan Bafetimbi Gomis'in takımı Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk golünü 41. dakikada Gomis kaydetti. Al Hilal 45. dakikada Omar Abdulrahman golü ile skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi 52. dakikada Ahmed Hammoudan'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirse de Al Hilal'den Carlos Eduardo 55. dakikada penaltıdan yeniden öne geçirdi.

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Al Raed'e attığı golle Al Hilal kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Al Hilal bu galibiyetiyle ligde 2'de 2 yaptı.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:57
  1. Bafetimbi Gomis
  2. al hilal
  3. Galatasaray
  4. Suudi Arabistan

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