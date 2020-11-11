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Aktüel Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasında bombalı saldırı gerçekleşti
Aktüel

Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasında bombalı saldırı gerçekleşti

Fransa Dışişleri Bakanlığı: - "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, bir EYP saldırısı sonucunda birkaç kişi yaralandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:47:09 -
Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasında bombalı saldırı gerçekleşti

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasına yönelik saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, bir EYP saldırısı sonucunda birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilirken, Paris yönetimi, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "azami dikkatli olmaları" uyarısı yaptı.

Suud makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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