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Suudi Arabistan’da dengeleri değiştirecek adım... 6 hareket, 7 bağımsız isim bir araya geldi ‘hükm-ü reşid’ istedi!

“Hükm-ü reşid için koalisyon” adıyla bir araya gelen oluşum, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile prens Muhammed bin Selman’ın görevden çekilerek, hükm-ü reşid’in hayata geçirilmesini istedi.

13 Kasım 2018 Salı 16:01
Suudi Arabistan’da dengeleri değiştirecek adım... 6 hareket, 7 bağımsız isim bir araya geldi ‘hükm-ü reşid’ istedi!

 yeniakit.com.tr 

Dünyaca ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmesi sonrası siyasi kargaşanın eksik olmadığı Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimden çekilmesini isteyen yeni bir blok oluştu.

“Hükm-ü reşid için koalisyon” adıyla bir araya gelen oluşum, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile prens Muhammed bin Selman’ın görevden çekilerek, hükm-ü reşid’in hayata geçirilmesini istedi. Koalisyon, yeni kralın ise geçici süreyle kraliyet ailesinden Ahmed Mekalid’in olmasını istedi.

"Geçici süreyle..."

Koalisyon'dan yapılan açıklamada “Anayasa beyanıyla Suudi Arabistan halkı kendi geleceği için kararını verene kadar bir sene süreyle geçiş sürecinde Prens Ahmed Mekalid’in yönetimi ele alması için desteğimizi ilan ediyoruz” denildi.

Blokun 6 hareket ve 7 bağımsız isimden oluştuğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:01
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
  5. Muhammed bin Selman
  6. Ahmed Mekalid

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