Suudi Arabistan'da bir günde Kovid-19'dan 24 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artarak 4 bin 947'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 24 kişi daha yaşamını yitirdi ve 468 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 947'ye, vaka sayısı da 337 bin 711'e çıktı.



Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 596 artarak 323 bin 208 oldu.



