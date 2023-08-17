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Dünya Suudi Arabistan'da, babasını öldüren Mısır uyruklu ABD vatandaşı idam edildi
Dünya

Suudi Arabistan'da, babasını öldüren Mısır uyruklu ABD vatandaşı idam edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-17 07:06:00 -
Suudi Arabistan'da, babasını öldüren Mısır uyruklu ABD vatandaşı idam edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, babasını öldürmekle suçlanan Mısır uyruklu ABD vatandaşı bir kişinin idam edildiği bildirildi. Sanığın uyuşturucu kullandığı da belirtildi.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD vatandaşı Bişevi Şerif Naci Nasif hakkında verilen idam cezasının Riyad bölgesinde infaz edildiği belirtildi.

Nasif'in Mısır uyruklu babasını dövdükten sonra boğarak öldürme suçunun yanı sıra diğer bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle yargılandığı aktarılan açıklamada, Nasif'in ayrıca uyuşturucu kullandığına işaret edildi.

Sanığın ilgili mahkemede yargılandığı vurgulanan açıklamada, "babasını öldürme" suçunu işlediğinin kanıtlanması üzerine söz konusu kişi hakkında idam kararı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, hakkındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından sanığın Riyad bölgesinde bugün idam edildiği kaydedildi.
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