Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının stadı boşaltıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maça az bir süre kalmasına rağmen kamp yaptıkları otellerden henüz ayrılmadı.

Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin verilmezse maça çıkmayacağı iddia edildi.

TRT Spor'un geçtiği bir başka habere göre ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Büyükekşi, Ali Koç ve Dursun Özbek şu anda görüşme halinde.

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Suudi Arabistan'dan elde edilen bilgilere göre, stat boşaltıldı.