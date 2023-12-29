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Spor Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının stadı boşaltıldı
Spor

Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının stadı boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 20:07:00 - 2023-12-29 21:19:30
Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü kriz! Fenerbahçe-Galatasaray maçının stadı boşaltıldı

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinde büyük kriz yaşanıyor. Arap yetkililerin, iki takımında Atatürk tişörtü ile sahaya çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle kriz çıktı. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki toplantıdan Süper Kupa maçının oynanmasına karar verilmesine rağmen takımlar otellerden henüz ayrılmadı. Stat boşaltıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maça az bir süre kalmasına rağmen kamp yaptıkları otellerden henüz ayrılmadı.

Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin verilmezse maça çıkmayacağı iddia edildi.

TRT Spor'un geçtiği bir başka habere göre ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Büyükekşi, Ali Koç ve Dursun Özbek şu anda görüşme halinde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan'dan elde edilen bilgilere göre, stat boşaltıldı.

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Yorumlar

Aaaa

Tff başkanı Mehmet Ekşi derhal görevden uzaklaştırılmalı. Türkiyeyi rezil ettiler. Adamın iki telefonundanda bylokc çıktı.

TC Bursa

İnşallah oynanmaz. Türkiye Cumhuriyeti nin yüzüncü yılında katillerin yönettiği bir ülkede maç oynanmasına vesile olanların Allah cezasını versin inşallah.
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