Suudi Arabistan'da askeri uçak düştü
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
el-Maliki, Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının ülkenin güney batısındaki Hamis Muşayt şehrinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirtti.
Kaza sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini belirten el-Maliki, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiği söyledi. (İLKHA)