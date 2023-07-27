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Dünya Suudi Arabistan'da askeri uçak düştü
Dünya

Suudi Arabistan'da askeri uçak düştü

Yeniakit Publisher
2023-07-27 09:16:00 -
Suudi Arabistan'da askeri uçak düştü

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

el-Maliki, Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının ülkenin güney batısındaki Hamis Muşayt şehrinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirtti.

Kaza sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini belirten el-Maliki, kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiği söyledi. (İLKHA)

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