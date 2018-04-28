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Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!

ABD kuklası S. Arabistan'da düzenlenen iskambil şampiyonasından sonra şimdi de Amerikan Güreşi yapılması Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 00:00
Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerika ziyaretinde Orta Doğu'yu yeni bir Avrupa yapacakları söylemişti.

Laikleşmek için günden güne adeta kabuk değiştiren Suudiler, Riyad'da iskambil şampiyonası düzenledi.

Kutsal topraklarda düzenlenen iskambil turnuvasının ardından Amerikan Güreşi organize edilmesi tepki çekti.

VELİAHT PRENS'DEN BİR SKANDAL DAHA!

Ülkede turnuvaya sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Müslüman dünyasından da Suudilere tepkiler yükseldi.

Suudi Arabistan, tarihinde ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilen bir müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde "Greatest Royal Rumble" ismiyle gerçekleştirilen ve Amerikan güreşçilerinden Triple H ile John Cena'nın karşı karşıya geldiği müsabakayı Cena kazandı.

TÜM KANALLARDA YAYINLANDI!

Devlete ait spor kanalının yanı sıra ülkedeki yerel birçok spor kanalında yayınlandı.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 00:00
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