  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan'da 2 yeni gaz ve petrol yatağı bulundu
Aktüel

Suudi Arabistan'da 2 yeni gaz ve petrol yatağı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:34:52 -
Suudi Arabistan'da 2 yeni gaz ve petrol yatağı bulundu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin kuzeyinde 2 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, El-Cevf bölgesindeki El-Hacere Tepesi'nde gaz, kuzey sınırındaki Ebrak et-Tulul bölgesinde ise gaz ve petrol bulduğunu söyledi.

Enerji Bakanı, Hacere Tepesi'nden günlük 16 milyon fit küp gaz, Ebrak et-Tulul'den ise 3 bin 189 varil petrol ve toplam 3,5 milyon fit küp gaz çıkarılacağını ifade etti.

Bakan Bin Selman, Aramco'nun keşfedilen yataklardaki toplam petrol ve gaz rezervinin tespiti için çalışmaya devam edeceğini aktardı.

BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, Suudi Arabistan, ABD'den sonra dünyada petrol üretiminde 2. sırada yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı
Dünya

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu...
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Muhalefete Abdullah Gül şoku
Gündem

Muhalefete Abdullah Gül şoku

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, muhalefetin tabanına yapılan ankette ..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı