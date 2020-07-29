Suudi Arabistan'da 2 Mısırlı işçinin öldürülmesi tepkilere neden oldu

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da çalışan 2 Mısırlı marangozun bir Suudi Arabistan vatandaşı tarafından vurularak öldürülmesi tepkilere neden oldu.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "Mısırlıların ülke içi ve dışında onurlarının kırıldığı" ve "Suudi Arabistanlı caninin gereken en ağır cezayı almasının istendiği" ifade edildi.

Son yıllarda özellikle Körfez'deki Arap ülkelerinde Mısırlılara karşı bu tür düşmanca saldırıların arttığını belirten sosyal medya kullanıcıları, Mısır yönetiminden buna bir çare bulmasını talep etti.

Tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yapan Mısır Göç ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanlı Nebile Mekrem, olayın bireysel olduğunu, Riyad yönetimi ile konuyu yakından takip ettiklerini ve olayla alakalı sosyal medyada yer alan kesin olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Olayın Suudi Arabistanlı inşaat sahibi ile orada marangoz olarak çalışan 2 Mısırlı arasında yaşanan tartışma sonunda meydana geldiğini ifade eden Mekrem, "caninin silahla işlediği suçu kabul ederek Suudi Arabistan güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve hayatını kaybeden Mısırlıların cesetlerine adli tıp tarafından otopsi yapılacağını" duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Hureymela kentinde dün yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin Mısır'ın Gına kentine bağlı Necag Hamadi ilçesinden Adil Hüseyin (37) ve İzzeddin Abduşşafi (53) olduğu bildirildi.