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Gündem Suudi Arabistan’a Mansur Yavaş’tan hızlı tepki.. Suudi Arabistan Büyükelçiği’nin bulunduğu sokakta bu yapıldı
Gündem

Suudi Arabistan’a Mansur Yavaş’tan hızlı tepki.. Suudi Arabistan Büyükelçiği’nin bulunduğu sokakta bu yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 14:39:00 -
Suudi Arabistan’a Mansur Yavaş’tan hızlı tepki.. Suudi Arabistan Büyükelçiği’nin bulunduğu sokakta bu yapıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçına; Suudi yetkililerin, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmasına izin vermemesi tepki çekmişti.

ANKARA'da, Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçına; Suudi yetkililerin, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmasına izin vermemesi tepki çekti. Karşılaşmanın ertelenmesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Ankara Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin bulunduğu Çankaya ilçesi Turan Emeksiz Sokağı baştan sona Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle doldu. Büyükelçiliğin hemen önüne de aynı şekilde bayrak ve posterler asıldı. Öte yandan, polisin güvenlik önlemi aldığı büyükelçilik çevresindeki yolları kullanan bazı sürücülerin araçlarında 'İzmir Marşı' çalıp, tepkilerini gösterdiği görüldü.

 

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Yorumlar

Neron11

Atatürk bunlar için sadece sömürü alanı ,Atatürkün askerini şehit edenlerle kanlı olan Disney + Atatürk belgeseli yayınlamadığında sus pus olanlar konu bir arap ülkesi olunca maşallah çok hızlılar
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