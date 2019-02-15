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Suudi Arabistan'a kritik çağrı: Erteleyin

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarına ilişkin durumu eleştirerek, Riyad yönetimine acilen idam cezasını "erteleme" çağrısında bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 06:30
Suudi Arabistan'a kritik çağrı: Erteleyin

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Suudi Arabistan'da  özellikle kadın haklarının iyileştirilmesine ilişkin bir karar oyladı.

AP üyeleri tarafından 10 "hayır" oyuna karşı 517 "evet" oyuyla kabul  edilen kararda, Suudi Arabistan'a kadın haklarını iyileştirmesi çağrısı yapıldı.

Kararda, AP üyelerinin, Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin  durumu kınadığı, ülkedeki siyasi ve sosyal sistemin ayrımcı olduğu ve kadınlara  "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki erkek vasilik sisteminin acilen sonlandırılması  çağrısı yapılan kararda, özellikle yakın zamanda boşanma davası açılan kadınlara  kısa mesajla bilgi verilmesini öngören yasa eleştirildi.

Kararda, aynı zamanda Suudi Arabistan'a acilen idam cezasını erteleme  çağrısı yapılırken, 2014-2017 yılları arasında her yıl ortalama 126 kişinin idam  edildiğine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:50
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