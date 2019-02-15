Suudi Arabistan'a kritik çağrı: Erteleyin Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarına ilişkin durumu eleştirerek, Riyad yönetimine acilen idam cezasını "erteleme" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarının iyileştirilmesine ilişkin bir karar oyladı. AP üyeleri tarafından 10 "hayır" oyuna karşı 517 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, Suudi Arabistan'a kadın haklarını iyileştirmesi çağrısı yapıldı. Kararda, AP üyelerinin, Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin durumu kınadığı, ülkedeki siyasi ve sosyal sistemin ayrımcı olduğu ve kadınlara "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi yapıldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'daki erkek vasilik sisteminin acilen sonlandırılması çağrısı yapılan kararda, özellikle yakın zamanda boşanma davası açılan kadınlara kısa mesajla bilgi verilmesini öngören yasa eleştirildi. Kararda, aynı zamanda Suudi Arabistan'a acilen idam cezasını erteleme çağrısı yapılırken, 2014-2017 yılları arasında her yıl ortalama 126 kişinin idam edildiğine dikkat çekildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.