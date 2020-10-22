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Gündem Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:22:00 -
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri, Katar'a yönelik ambargo uyguluyor. Türkiye'nin, Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti. Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz, ticari ilişkilere de yansıdı.

Suudi Arabistan, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı boykota karşılık verdi.

Katar'dan sadece Türk ürünü alın kampanyası

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türk malı ürünlere boykot uygularken, Katar'daki marketlerde de Türk mallarını alma çağrıları ve kampanyaları düzenleniyor.

Türk ürünlerinin altına Türkiye'nın bayrağını koyan Katarlı esnaf "Sadece Türk ürünü alın" sloganını kullandı.

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Yorumlar

mahoaga

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