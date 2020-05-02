  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Suudi Arabistan'a büyük şok: Gelirleri yüzde 33 azalacak

Petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüşler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Suudi Arabistan'a bir kötü haber de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten geldi. Kurum, Suudi Arabistan'ın notunu durağandan negatife indirdi. 2020'de gelirin yüzde 33 azalması, orta vadede ise ülkenin borcunun GSYH'sinin yüzde 45'ine ulaşması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:03:00 -
Suudi Arabistan'a büyük şok: Gelirleri yüzde 33 azalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünümde keskin bir bozulmaya neden olduğu ve buna bağlı olarak düşüş gösteren petrol fiyatlarının piyasalarda benzeri görülmemiş bir şok yarattığı ifade edildi.

Durağandan negatife çevirdi

Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu belirtilen açıklamada, ülkenin görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

Büyük gelir kaybı yaşayacak

Açıklamada, negatif görünümün, küresel petrol talebindeki ağır şok, Kovid-19 nedeniyle düşen petrol fiyatları ve Suudi Arabistan'ın gelir kaybıyla borç yükünü orta vadede hangi ölçüde telafi edebileceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanan ülkenin mali gücüne yönelik aşağı yönlü riskleri yansıttığı aktarıldı.

2020'de gelirin yüzde 33 azalması, orta vadede ise ülkenin borcunun GSYH'sinin yüzde 45'ine ulaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Daha iyi günler i müslümanların haçta harcadıkları paraları müslüman kanı dökerek ve siyonist ler e vererek cezalandılar Allah büyük
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı