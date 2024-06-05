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Spor Suudi Arabistan'dan Yusuf Yazıcı'ya çılgın maaş teklifi! Suudi yollarını Türkiye'ye çevirecek
Spor

Suudi Arabistan'dan Yusuf Yazıcı'ya çılgın maaş teklifi! Suudi yollarını Türkiye'ye çevirecek

Yeniakit Publisher
2024-06-05 19:41:00 - 2024-06-05 19:47:27
Suudi Arabistan'dan Yusuf Yazıcı'ya çılgın maaş teklifi! Suudi yollarını Türkiye'ye çevirecek

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde her geçen gün olumlu yönde giderken bu defa Lille ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Yusuf Yazıcı'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Yusuf Yazıcı'yla ilgili Suudi Arabistan devinin harekete geçtiği öğrenildi. Lille ile sözleşmesi biten ve bonservisini eline alan Yusuf Yazıcı'ya Al Shabab'ın ilgi gösterdiği aktarıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Al Shabab, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlerine başladı. Al Shabab'ın Yusuf Yazıcı'ya yıllık 12 milyon euroluk maaş önerisinde bulunduğu belirtildi.

Yusuf Yazıcı için Al Shabab'ın yanı sıra İtalya'dan Milan ve Lazio'nun ilgisinin bulunduğu kaydedildi. 27 yaşındaki on numaranın geleceğine dair kararını kısa süre içerisinde vereceği aktarıldı.

27 yaşındaki on numara geride kalan sezonda Lille formasını 42 müsabakada terletti. Yusuf Yazıcı bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 4 asist üretti.
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