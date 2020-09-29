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Dünya Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı
Dünya

Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle ara verilen ve 4 Ekim'de yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için alınacak tedbirleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:28:00 -
Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 aydır duraklatılan ve 4 Ekim'de yeniden başlayacak Umre ziyaretleri için bazı tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan haberde, Umre ziyaretlerinin önümüzdeki Pazar günü yeniden başlaması için bu önlemlerin neler olacağı açıklandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved'in etrafına yerleştirilen barikat burada kalmaya devam edecek, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşıp dokunması engellenecek. günde 10  kez dezenfekte edileceği belirtildi.

Zemzem suyunun kapalı kutularda Umrecilere verileceği belirtilen haberde, Kovid-19 semptomları gösteren umre halkı için karantina odaları hazırlandığı paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları 23 Eylül'de Umre yapmak isteyenler için Kabe'yi de içeren Mescid-i Haram'ın 4 Ekim'den itibaren Mekke'de% 30 (günde 6 bin kişilik) kapasite ile açılacağını bildirdi. Yurt içinden, 18 Ekim'den itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasite ile yurt içinden ziyaretçi kabul edeceğini belirtti.

Kasım ayı başından itibaren Türkiye'den ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini kaydeden kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasite ibadete açılacağını ifade etti. 

Kovid-19 salgını nedeniyle hac ziyaretleri bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı kaldı ve yurt dışından hacılar kabul edilmedi.

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