Suudi Arabistan ‘vur emri’ kararını resmen açıkladı! Dikkat çekti: Evinden çıkmayan herkesi tehdit ettiler! Bomba gelişme!

BBC‘nin haberine göre ‘Neom’ ekolojik kent projesi kapsamında inşa edilecek The Line (Hat) adlı dikey şehir için bölgedeki Suudi köylülerin evlerinden çıkması istendi. Devlet evlerinden çıkmayanları öldürmeleri için güvenlik güçlerine vur emri verdi.

BBC’ye konuşan Albay Rabih Alenezi, insanları evden çıkarma emri aldığını söyledi. Evini terk etmeyi reddeden bir kişi öldürüldü. Zorunlu tahliye emrine karşı çıkan 47 kişi de gözaltına alındı. Suudi Arabistan gözaltında olanların birçoğunun terörle ilgisi olduğunu öne sürüyor. Şu ana kadar beş kişi de idama mahkum edildi.

2030 ‘Suudi Vizyonu’ kapsamında yapılan ‘Neom Projesi’ yaklaşık 500 milyar dolar değerinde. Ekolojik kent projesinin en büyük amacı suudi ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak.

Projenin merkezini oluşturan ‘The Line’, otomobillerin giremediği bir yerleşim alanı olarak planlandı. Projenin 2030’da bitirilmesi bekleniyor.

Hükümet yaptığı açıklamada 6 bin kişinin evlerini boşalttığı söylüyor. Ama Britanya’daki insan hakları kuruluşu ALQST bu rakamların daha fazla olduğunu iddia ediyor. İncelenen uydu görüntülerinde ekolojik kentin yapılacağı bölgede birçok okul, hastane ve evlerin haritadan silindiği tespit edildi.

Batı Cidde’de 63 mahallede yürütülen proje nedeniyle bir milyondan fazla insanın evsiz kaldığı tahmin ediliyor.

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