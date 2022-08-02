Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan 1 trilyon dolarlık proje için Türkiye'ye bomba teklif

Karşılıklı ziyaretlerin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında buzlar erirken, ekonomik ve ticari ilişkilerin hızlanması bekleniyor. İlk aşamada Türkiye’de geniş katılımlı bir iş forumu düzenlenecek, ardından benzer bir forum Suudi Arabistan’da tekrarlanacak. Sonrasında da Türkiye’den alım gerçekleştirilmesi için mini bir fuar organize edilecek. DEİK Başkanı Nail Olpak, kurulun yeni yerinde sorularımızı yanıtladı. Olpak, vize sorununun da çözüldüğüne işaret ederek, “Schengen, ABD, Kanada veya İngiltere vizeniz varsa ve bir kez kullanmışsanız, Suudi Arabistan kapıda size 90 günlük vize veriyor” dedi.

Sıcak yaz aylarının hemen sonrasında, sonbaharda Suudi Arabistan’la yeni çalışmaların devreye alınacağını kaydeden DEİK Başkanı Nail Olpak, “Vize sorunu da çözüldü. Schengen, ABD, Kanada veya İngiltere vizeniz varsa ve bir kez kullanmışsanız, kapıda size 90 günlük vize veriyor. İş insanında bu dört vizeden birinden mutlaka vardır” dedi. Olpak, dev Neom Şehri için de Türk yatırımcılara fırsat olduğunu kaydetti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın haziran sonunda yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından, sonbaharda gerçekleşmek üzere üç önemli adım atılacağını söyledi. Olpak, bu adımlardan önce vize ve yatırımların önündeki engellerin hemen kaldırıldığına dikkat çekerek, sonbaharda Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da birer iş forumu düzenleneceğini üçüncü adımın da mini bir alım fuarıyla atılacağını söyledi.

DEİK’in yeni binasında DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Başkan Nail Olpak, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın haziran sonunda yaptığı Ankara ziyaretinden sonra önemli adımlar atıldı. Prense iki önemli bakan eşlik ediyordu. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ve Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih. Ticaretin önündeki engeli hemen orada kaldırdılar. İkinci sorun vizelerdi. Schengen, ABD, Kanada veya İngiltere vizeniz varsa ve bir kez kullanmışsanız, Suudi Arabistan kapıda size 90 günlük vize veriyor. Onun dışında da normal vize prosedürüne konsolosluktan başvurabiliyorsunuz. Bu da işliyor. Ama ilki insanları daha çok rahatlatır. İş insanında bu dört vizeden birinden mutlaka vardır” diye konuştu.

Suudlu ortak konusu esnetildi

Yatırımlarla ilgili konunun daha orta vadeli bir iş olduğunu kaydeden Olpak, şunları söyledi: “Biliyorsunuz ilk iki sıkıntı hemen halledildi. Bu tür toplantılarda genelde, ‘yapacağız, edeceğiz’ diye konuşulur. İfadeleri de şu; ‘Biz burada neticede bir siyasi iradenin görevlendirdiği bakanlarız, talimat aldık. Bu talimat bugünden itibaren yerine getirilecektir. Bugünden itibaren de bu koordinasyon, yanımızda oturan Yatırım Bakan Yardımcımızdadır. Her türlü sistemi de onun üzerinden götüreceksiniz’ dediler. Yatırımlarla ilgili iyileştirici bir şey önceden orada yatırım yapmak istediğinizde Suudlu bir ortağın olması gerekirdi. Çok büyük bir rakam olmamakla birlikte belirli bir rakamda yatırımcıysanız, ortak olma şansını da kaldırmışlar. Devamında dediler ki ‘Bizim biliyorsunuz Neom Şehri projemiz var. Buradaki yatırımın büyüklüğünü biliyorsunuz. Türk müteahhitlerinin başarısının farkındayız. Yer almanızı istiyoruz. Sıcakları atlatınca üç ayrı program yapalım. İstanbul’da ya da Ankara’da, nerede istiyorsanız geniş katılımlı bir iş forumu yapalım. İkincisi Suudi Arabistan’da bir iş forumu yapalım. Üçüncüsü de sizin ürünlerinize yönelik mini bir Türk ürünleri fuarı gibi bir etkinlik yapalım.'

Eylülden itibaren süreç başlar. Orada hac dönemi ve sonrasında hayat duruyor biraz. Türkiye’ye yönelik düşüncelerde ise klasik gayrimenkulün dışında ‘Biz özellikle enerji, gıda, bilgi teknolojileri konusuyla ilgileniyoruz’ dediler. 35 kişi bizden 35 kişi onlardan vardı. Problemler anlatıldı sürekli. 'Sorunları çözdük sormayın' denildiği halde bir iki iş adamı ‘Sayın bakan bugünden itibaren diyorsunuz değil mi’ dediler. ‘Evet beyler şu andan itibaren sorunlar olmayacak’ dedi. Suudi Arabistan’la aramızdaki ticaret neredeyse sıfırlandı. Resmi rakamlar 300 milyon dolarlara kadar indi. Oraya yine mal sattık ama başka ülkeler üzerinden pazara ulaştık. Eski hacmin yakalanmasını hatta üstüne çıkmasını öngörüyorum. Çünkü eski rakam dediğimiz 3,5 milyar dolar.”

Kaynak: Dunya