Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti sonrası flaş karar! 2023'te...

Turizm sektörü Ukrayna-Rusya savaşına rağmen altın çağını yaşıyor. Ülkeye saatte 10 bine yakın turist giriyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl için koyduğumuz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefini geçeceğimize inanıyorum” dedi



Pandeminin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı Türk turizmini durduramadı. Türkiye'ye 26 Haziran Pazar günü tek günde 220 bin turist girişi oldu. Bu, ülkeye saatte 9 bin 166 turistin girdiği anlamına geliyor. Kişi başı gelir 845 dolara çıkmış durumda... Neredeyse, 2023 hedefine yaklaşıldı. Bir turistin ülkede geceleme süresi 10 günü geçti. Peki bu nasıl oldu?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı:

Pandemi döneminde Türkiye turizmi başarı hikâyesi yazdı. Bu nasıl oldu?

Yaşadığımız coğrafyada krizler eksik olmuyor. Bunlara karşı sektörü bağışıklı hale getirmemiz gerekiyordu. Türkiye'de turizm için her şey var. Deniz, kum, güneş, kültür, gastronomi, doğa, tarih… Doğru planlama, tanıtım ve stratejiyle yeni yol haritasını çizdik. Önce Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduk. Yönetim Kurulu 15 kişiden oluşuyor. 3'ü bakanlık tarafından atanıyor. Diğer 12 üye ise sektör tarafından seçim ile belirleniyor. Daha önce kamu eliyle tanıtım yapılıyordu. Şimdi bağımsız yönetimi olan ve ağırlıklı olarak özel sektör tarafından seçilmiş üyelerden oluşan yönetim kurulu ajansın bütçesini yönetiyor; 'hangi ülkelere', 'ne yoğunlukta' ve 'tanıtıma ne kadar harcama' yapılacağına karar veriyor. Tanıtım faaliyetlerinde de daha esnek ve proaktif hareket ediliyor. Sadece TV reklamlarıyla yani offline medya ile değil, dijital ve sosyal medyayla da yoğun çalışılıyor. Tanıtımda PR faaliyetlerinin ağırlığını önemli ölçüde artırdık, daha da arttıracağız. Pandemide en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Pandeminin hemen başında turizm işletmelerinde Güvenli Turizm Sertifikası'nı hayata geçirdik. Bu dünyada bir ilkti. Hatta birçok ülke 'Bunu nasıl başardınız?' diye sorup, bizi örnek aldı. Pazar çeşitliliğine ağırlık verdik. Ayrıca Türkiye'nin gerek havalimanı gerekse limanlar ve yollar açısından altyapı eksikliği kalmadı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda slot sorunu yok. Galataport ile dünyanın dev cruise gemilerini ağırlayabiliyoruz. Türk Hava Yolları gibi bir markamız var. Dünyanın 330 şehrine uçuyor. Uçuş yapılan her nokta artık hedef destinasyonumuz…

Güvenli Turizm Sertifikası programı bitti mi?

"Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" başarıyla uygulanıyor. Bakanlık olarak bir yandan güvenli turizm programını uygularken bir yandan da bu kavrama yeni bir boyut kazandırıyoruz. Dünyada 'sürdürülebilir turizm' kavramı giderek önem kazanan bir unsur. Biz de güvenli turizm sertifikasını ikinci bir aşamaya taşımaya karar verdik ve "Güvenli ve Yeşil Turizm Programı"nı başlattık. Dünyanın önde gelen ve bu konuda otorite olarak kabul edilen akreditasyon kuruluşu olan Global Sustainable Tourism Council ile ocak ayının başında bir anlaşma imzaladık. Türkiye Yeşil Turizm programı ve kriterleri sektör mutabakatının sağlanmasının ardından haziran ayı itibarıyla GSTC tarafından resmi olarak kabul edildi ve yayına alındı. Bu yıl 400'e yakın otelin güvenli turizm yanında Yeşil Turizm Sertifikası'na da sahip olmasını hedefliyoruz.

Bu yapılanlar geçen yıl turist sayısında yüzde 90 artış getirdi. Şu anda durum nedir?

Bu yıl iyi başladı. İlk 6 aylık gerçekleşmeler ve ileriye dönük rezervasyonlar gayet iyi gidiyor. Mayısta ülkemizi ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308.5 arttı. Haziran sonu itibarıyla tahminen 19 milyon rakamını yakalarız. 2019'da 52 milyon turist gelmişti, 34.5 milyar dolar gelir sağlamıştık. Bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi verdik. Gelişmeleri dikkate aldığımızda bunu geçebileceğimize inanıyorum.

Günlük turist rakamı nedir şu anda?

Türkiye'ye 26 Haziran Pazar günü tek günde 220 bin turist girişi oldu. Bu sayı her gün artarak devam ediyor.

Suudiler geliyor

Türkiye'nin diplomasi trafiği son dönemde oldukça yoğun… Bu turizmi nasıl etkiliyor?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında Suudi Arabistan'daki Türkiye aramaları 1 günde 8 kat arttı. Bu yıl 250 bin turist gelmesini bekliyoruz. 2023'te bu rakam 750 bine çıkabilir. İsrail'den de çok sayıda misafir ağırlıyoruz. İngiltere'den 3.5 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Önümüzdeki yıl 5 milyon İngiliz'i ağırlamak istiyoruz. İstanbul'da 1 Mayıs'tan bu yana günlük satışlar 2019'u geçti. Otellerde fiyatlar da arttı. Avrupalıların ülkemize yönelik ziyaret talebi memnuniyet verici. Temmuz itibarıyla Antalya turist kapasitesinde maksimum verimi yakaladı. Bu yıl Antalya'ya 11 milyon turist gelir. Geçen yıl rakam 9 milyondu.